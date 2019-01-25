Son Dakika Haberleri: Lider Evinde Kaybetti

Lider Evinde Kaybetti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği, sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği, sahasında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu.

---KÜNYE---

Stat: Osmanlı Stadı Hakemler: Burak Şeker xx, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx Gençlerbirliği: Hakan x, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xx (Arnason dk. 22 xx), Yasin xx (Bekir dk. 84 ?), Nadir x (Stancu dk. 81 x), Sessegnon x, Mert xx, Dos Santos x, Selçuk xx, Alper xxx, Matei xx Yedekler: Emrullah, Halil, Baruffi, Rahmetullah Teknik Direktör: Erkan Sözeri Altınordu: Erce xxx,,Yusuf xx, Hasan xx, Deniz x (Okan dk. 46 xx), Mehmet Murat Uçar xxx, Muhammed xxx (Mehmet dk. 88 ?), Hüseyin x (Anıl dk. 74 xxx), Sefa xx, Kerim xxx, Berkay xx, Sinan x Yedekler: Erhan, Ali, Recep, Kadir Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu Goller: Muhammed (dk. 81), Anıl (dk. 90+2) (Altınordu) Sarı Kartlar: Nadir (Gençlerbirliği), Hasan, Okan, Yusuf (Altın

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Altınordu, Gençlerbirliği, Güncel
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