Lider Evinde Kaybetti

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında lider Gençlerbirliği
, sahasında Altınordu
'ya 2-0 mağlup oldu.
---KÜNYE---
Stat: Osmanlı Stadı Hakemler: Burak Şeker
xx, Kamil Çetin
xx, Gökhan Barcın xx Gençlerbirliği: Hakan x, Ahmet Oğuz
xx, Yıldırım xx (Arnason dk. 22 xx), Yasin xx (Bekir dk. 84 ?), Nadir x (Stancu dk. 81 x), Sessegnon x, Mert xx, Dos Santos
x, Selçuk
xx, Alper xxx, Matei xx Yedekler: Emrullah, Halil, Baruffi, Rahmetullah Teknik Direktör: Erkan Sözeri Altınordu: Erce xxx,,Yusuf xx, Hasan xx, Deniz x (Okan dk. 46 xx), Mehmet Murat
Uçar xxx, Muhammed xxx (Mehmet dk. 88 ?), Hüseyin x (Anıl dk. 74 xxx), Sefa xx, Kerim xxx, Berkay
xx, Sinan x Yedekler: Erhan, Ali, Recep, Kadir Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Muhammed (dk. 81), Anıl (dk. 90+2) (Altınordu) Sarı Kartlar: Nadir (Gençlerbirliği), Hasan, Okan, Yusuf (Altın
(İHA)