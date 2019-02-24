Son Dakika Haberleri: Lider Evinde Kazandı

Lider Evinde Kazandı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk etti. Müsabaka Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın sol tarafa verdiği topta Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 29. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Edin Visca'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor. 34. dakikada sağ kanatta Aytaç'ın açtığı ortada ceza sahası içerisinde Sakho'nun dokunamadığı top az farkla auta çıktı. 40. dakikada Arda'nın verdiği ara pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sakho'nun ceza sahası içine verdiği pasta Lima'nın şutu üstten auta çıktı.

66. dakikada Aytaç'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Mert kornere çeldi. 67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Robinho'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kornere çeldi. 82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet'in ceza sahası içine çevirdiği topta Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 90+1. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca ceza sahası içinde Demba Ba'ya verdi. Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

KÜNYE

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim Hakemler: Halis Özkahya xx, Cevde Kömürcüoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Kudriashov xx, Emre xx (Gökhan dk. 80 ?), Visca xxx, İrfan Can xx, Mossoro xx (Jojic dk. 88 ?), Arda xx, Robinho xx (Demba Ba dk. 76 xxx) Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Adebayor, Napoleoni Teknik Direktör: Abdullah Avcı Bursaspor: Muhammed xx, Umut xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Barış xx, Badji xx, Shehu xx (Umut Nayir dk. 80 ?), Lima xx (Saivet dk. 62 x), Latovlevici xx (Yusuf dk. 46 x), Aytaç xx, Sakho xxx Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Furkan, Ramazan Teknik Direktör: Samet Aybaba Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+1) (Başakşehir) Sarı kartlar: Sakho, Ertuğrul (Bursaspor)

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

Bursaspor, Başakşehir, Spor
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