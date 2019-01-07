Lider Fenerbahçe, Moskova Deplasmanında

THY Euroleague'de lider Fenerbahçe Beko, ligin 17. haftasında Khimki Moskova'ya konuk olacak.

THY Euroleague'de lider Fenerbahçe Beko, ligin 17. haftasında Khimki Moskova'ya konuk olacak. Kanarya'da hedef, ligdeki 17. galibiyetine ulaşmak.



THY Eurolegaue'de 17. haftanın perdesini yarın Moskova deplasmanında Fenerbahçe açacak. Ligde 16 galibiyetle lider durumunda olan sarı-lacivertliler, TSİ 20.00'de Arena Mytishchi'de, Khimki Moskova'ya konuk olacak. Sezonun ilk maçında Ülker Arena'da rakibini 93-85 mağlup eden Kanarya'da hedef ise Moskova deplasmanında bu sezonki 17. zaferini almak.



Vesely'nin hedefi 2 bin barajı



Eurolegaue'de en son Baskonia'yı evinde 96-87 mağlup eden Fenerbahçe, ligde lider durumda. Bu sezon 84.4'lük sayı ortalamasıyla oynayan sarı-lacivertlilerde bu alanda en iyi isim 14.7'lik ortalamayı elinde bulunduran Jan Vesely oldu. Öte yandan Vesely, bu maçta ayrı bir heyecanı da yaşamaya hazırlanıyor. Çek yıldız, Khimki mücadelesinde 9 sayı bulması halinde, Euroleague'de 2 bin sayı barajını aşacak. Moskova temsilcisi Khimki ise bu sezon 79 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.



Sakatlıklarda son durumu



Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis dışında sakat oyuncu bulunmazken, Khimki'de birçok alanda istatistik lideri olan yıldız oyuncu Alexey Shved, 9. haftada Zalgiris Kaunas ile oynanan mücadeleden bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Shved, 25.3'lük sayı ortalamasıyla takımının bu alanda lider ismi durumunda. - İSTANBUL

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