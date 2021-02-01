Lider Fenerbahçe, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika

Lider Fenerbahçe, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

01.02.2021 10:11
Lider Fenerbahçe, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu dönüyor

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alınacak.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Mesut Özil'in kadroda yer alması bekleniyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.

Bir süredir yükleme antrenmanları yapılan ve dün dinlendirilen yıldız oyuncunun, teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda Hatay deplasmanına götürülmesi planlanıyor.

4 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarın forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Spor Toto Süper Lig, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lider Fenerbahçe, yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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