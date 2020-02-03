Lider haftayı kayıpsız geçti - Son Dakika
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Lider haftayı kayıpsız geçti

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri Bayırköyspor haftayı kayıpsız geçerken liderliğini sürdürdü.

Lider haftayı kayıpsız geçti, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri Bayırköyspor haftayı kayıpsız geçerken liderliğini sürdürdü.


Bilecik 1. Amatör Lig 17'inci haftasında Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynanan Bayırköyspor- 1299 Bilecik Kulübü maçını ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Maça iyi başlayan ev sahibi Bayırköyspor maçın 3'üncü dakikasında Tuğberk Önen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra Bayırköyspor'un golcüsü Eğit Tabak durumu 2-0'a getirdi. Maçın 19'uncu dakikasında gelişen bir 1299 Bilecik Kulübü atağında Ensar Önal durumu 2-1'e getirdi. Maçın 25'inci dakikasında Bayırköysporlu futbolcu Eğit Tabak kendisinin ikinci takımın 3'üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zaman ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısının 64'üncü dakikasında Bayırköyspor'un yeni transferi Mehmet Yunus Altın durumu 4-1'e getirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, maçı Bayırköyspor 4-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde 45 puan yükselen Bayırköyspor liderliğini sürdürürken, 1299 Bilecik Kulübü 18 puanda kaldı.


Müsabakayı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor Başkanı Okan Kızmaz, 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu ve çok sayıda taraftar izledi. - BİLECİK

Bayırköy, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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