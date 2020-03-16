Lider Hatayspor 3 maç sonra kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Hatayspor 3 maç sonra kazandı - Son Dakika Spor

Lider Hatayspor 3 maç sonra kazandı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 3 maç aradan sonra kazanarak Süper Lig yolunda önemli adım attı.

Lider Hatayspor 3 maç sonra kazandı, System.String[]

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, 3 maç aradan sonra kazanarak Süper Lig yolunda önemli adım attı.

Bordo-beyazlılar, 24'üncü haftada Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.

Hatayspor, 25, 26 ve 27'nci hafta maçlarında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti.

Dün 28. hafta mücadelesinde, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Hatay ekibi, 3 hafta aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadı.

Ligde 53 puana ulaşan ve liderliğini sürdüren Hatayspor, bu galibiyetle Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

Akdeniz ekibi, gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:34 Kaynak: AA
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