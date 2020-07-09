Lider Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını galibiyetle tamamlarsa, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkacak. - HATAY

Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor , TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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