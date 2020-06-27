Lider Hatayspor, Balıkesirspor'u ağırlayacak

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında lider Hatayspor, yarın evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Hakan Ceylan yönetecek.
Ligde 54 puanla liderlik koltuğunda oturan güney ekibi, Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Hatayspor, evinde oynayacağı karşılaşmada galip gelip şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor. Balıkesirspor ise bu maç öncesi ligde topladığı 35 puanla 12'nci sırada yer alıyor.