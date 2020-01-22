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Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor
6 saat önce
Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Diğer yandan Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan, bordo-beyazlı futbolcuların antrenmanını izledi. - HATAY
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