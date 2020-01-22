Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Lider Hatayspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.


Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı.


Diğer yandan Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan, bordo-beyazlı futbolcuların antrenmanını izledi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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