Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak - Son Dakika Spor

Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak

6 saat önce

TFF 1'inci ligde lider Hatayspor, yarın evinde 7'nci sıradaki Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak.

Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak, System.String[]

TFF 1'inci ligde lider Hatayspor, yarın evinde 7'nci sıradaki Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda oturan bordo beyazlılar, teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Güney ekibi, zorlu maçı kazanarak ligde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Hatayspor'da sarı kart cezalısı Aabıd Rayane ile sakatlıkları bulunan Hamza ve Furkan, Menemen karşısında forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor
Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi Mehmet Demirkol'den Mustafa Cengiz-Fatih Terim çekişmesine olay yorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:02:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]