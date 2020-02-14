Lider Hatayspor, puan farkını açmayı hedefliyor

TFF 1. Lig'deki son iki maçını beraberlikle tamamlayan lider Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, yeni bir çıkış yakalamak istediklerini kaydetti.

Bayram Toysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en yakın rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile puan farkının 4'e düştüğünü hatırlatarak, "İnşallah yarın oynayacağımız Akhisarspor maçından üç puanla ayrılırsak, ciddi bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Bu puan farkını da 1-2 haftaya kadar daha yukarı çıkarmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda morallerin yerinde olduğunu vurgulayan Toysal, "Daha önümüzde 13 hafta var. Bu 13 haftayı iyi geçirmek istiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğiz. Genel havamız, son iki haftaya göre bu hafta gayet iyi." diyerek sözlerini tamamladı.