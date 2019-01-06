Lider Hazırlıklarını Sürdürüyor
1 saat önce
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Medipol Başakşehir, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek
'te devam eden Medipol Başakşehir
, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kamp yaptıkları otelin sahasında Teknik Direktör Abdullah Avcı
gözetiminde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına takım fotoğrafı verildi. Antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra pas çalışması yapılan idmanda yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Gribal enfeksiyonu olan Adebayor
takıma yarın katılacak. Ağrıları olan Mahmut Tekdemir
ise idmanda düz koşu yaptı. Yeni transfer Serdar Taşçı
da kampa bugün katılacak. Başakşehir hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:26 Kaynak: İHA
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