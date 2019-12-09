Son Dakika Haberleri: Lider ilk yarı zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazandı
Son Dakika Spor Lider ilk yarı zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazandı - Son Dakika Spor

Lider ilk yarı zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazandı

7 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakanın ilk yarısında zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazanması bildi.

Lider ilk yarı zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazandı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri 1308 Osmaneli Belediye spor müsabakanın ilk yarısında zorlansa da ikinci yarı attığı gollerle kazanması bildi.


Bilecik 1. Amatör Lig 12'inci haftasında Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan 1308 Osmaneli Belediyespor- Vezirhanspor müsabakası ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı 0-0'lık skorla bitti. İkinci yarıya taraftarın desteği ile bakılı başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakanın 65'inci dakikasında Utkan Kapanca ile 1-0 öne geçti. Bu golden 8 dakika sonra takımın golcüsü Celal Daş durumu 2-0'a getirdi. Maçın 86'ıncı dakikasında Atılhan Gür müsabakanın sonucu belirlerken, maçı 1308 Osmaneli Belediyespor 3-0 kazandı. Bu galibiyetle 31 ulaşan 1308 Osmaneli Belediyespor ligde liderliğini korurken, Vezirhanspor 6 puanda kaldı.


"Dostça bir müsabaka oldu"


Maç sonunda 2 takımı da tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediyesporumuz kendi evinde oynadığı müsabakada Vezirhanspor'u yenerek son haftaya lider girdi.Centilmence gecen maçta Vezirhanspor'u kutluyor,s onraki maçlarda başarılar diliyoruz.Sonuçta spor kardeşlik ve dostluktur. İlk yarının son maçında kardeş takımımız Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile karşılaşacağız. Bu maça gençlerimizi, ailelerini kısacası tüm Osmaneli halkını davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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