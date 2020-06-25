Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti - Son Dakika

Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti

Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool, 23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Anfield Stadı'nda maça hızlı başlayan Liverpool, 23. dakikada Alexander Arnold'un attığı golle 1-0 öne geçti.

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Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın 44. dakikada attığı golle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapadı.


Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.


Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane'nin 69. dakikada attığı golle sahadan 4-0 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.


Manchester United'da Anthony Martial'dan "hat-trick"


İngiltere Premier Lig'deki diğer maçta, Manchester United, Sheffield United'ı 3-0 yendi.


Manchester United'ın gollerini 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız futbolcu Anthony Martial attı.


Manchester ligdeki puanını 49'a yükseltti, Sheffield United ise 44 puanda kaldı

Manchester United, Muhammed Salah, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:10 

Son Dakika Spor Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti - Son Dakika Spor
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