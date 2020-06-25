Lider Liverpool, Cyrstal Palace'ı 4 golle geçti

Manchester ligdeki puanını 49'a yükseltti, Sheffield United ise 44 puanda kaldı

Manchester United'ın gollerini 7, 44 ve 74. dakikalarda Fransız futbolcu Anthony Martial attı.

İngiltere Premier Lig'deki diğer maçta, Manchester United, Sheffield United'ı 3-0 yendi.

Manchester United 'da Anthony Martial'dan "hat-trick"

Bu sonuçla Liverpool puanını 86'ya yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.

Maçın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü koruyan Liverpool, Fabio Tavares'in 55. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.

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