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Lider Liverpool deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi
6 saat önce
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:36 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
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