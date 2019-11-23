Son Dakika Haberleri: Lider Liverpool deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi
Son Dakika Spor Lider Liverpool deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi - Son Dakika Spor

Lider Liverpool deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

Lider Liverpool deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

Crystal Palace, sadio mane, Liverpool, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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