Lider Liverpool deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkaran Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.