Son Dakika Haberleri: Lider Liverpool uzatmalarda güldü
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Lider Liverpool uzatmalarda güldü

6 saat önce

Liverpool, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.

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Liverpool, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.  Aston Villa, eski Kasımpaşalı Trezeguet'nin 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.


Lider Liverpool, 87. dakikada Andrew Robertson ve 90+5. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Liverpool puanını 31'e çıkararak liderliğini sürdürürken, Aston Villa 11 puanda kaldı.


Manchester City, sonradan açıldı


Son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Southompton'ı ağırladı.  Konuk ekipte James Ward-Prowse, 13. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.  İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, 70. dakikada Sergio Agüero ve 86. dakikada Kyle Walker'ın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.


Arsenal üstünlüğünü koruyamadı


Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in forma giydiği maçta Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı.


Londra ekibinin golünü 21. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang atarken, konuk ekibin golü 76. dakikada Raul Jimenez'den geldi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:07 
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