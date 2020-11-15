Lider Manisa FK arayı açıyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, takipçileriyle farkı açmaya başladı.

Müthiş bir form grafiğine imza atarak zirveye damga vurduğu grupta 10 maçta 9'uncu galibiyetini dün Kahramanmaraşspor'u evinde 3-1 yenerek alan, sezon başından beri yalnız tek beraberlikle puan kaybeden siyah-beyazlı ekip, 28 puana ulaştı. Manisa FK, takipçisi Anagold 24Erzincanspor'un haftayı Sarıyer mağlubiyetiyle kapatmasıyla 1 maçı eksik rakibiyle arasındaki farkı 8 puana çıkardı. Çarşamba günü Erzincanspor'a konuk olacak Manisa ekibi kazanması halinde zirvede yalnız kalacak.Manisa FK, 28 puanla 2'nci Lig'deki 39 takım arasında en çok puan toplayan, 9 galibiyetle en çok kazanan, 33 golle en çok gol atan ve 25 averajla en iyi averaja sahip olan takım konumunda. Geçen sezon da yine 2'nci Lig'de ilk yarıyı uzun süre lider götürüp ardından şampiyonluk yarışında Samsunspor'a geçilen, Play-Off'ta da finalde Tuzlaspor'a seri penaltılarla yenilip hayallerinden olan Manisa FK'da kurmaylar bu sezon işi sıkı tutmaya kararlı.