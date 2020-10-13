Lider Manisa FK deplasmanda
13.10.2020 11:43
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçta 12 puan toplarken tam 18 gol atıp kalesinde 3 gol görerek yarışa damga vuran lider Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçta 12 puan toplarken tam 18 gol atıp kalesinde 3 gol görerek yarışa damga vuran lider Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Niğde 5 Şubat Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta hafta içi mesaisinde kayıp yaşamak istemediklerini söyledi.
Özbalta, "Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Niğde'den de istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" diye konuştu.
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