Lider Manisa FK Gümüşhane'de terleyecek

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 16 maç sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın düşme hattında yer alan Gümüşhanespor'a konuk olacak. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Topladığı 44 puanla zirveye kurulan siyah-beyazlıların teknik direktörü Serkan Özbalta, ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan mücadele edeceklerini söyledi. Özbalta, "Rakibimize saygı duyacağız. Her karşılaşma zorludur, sahaya çıkmadan maç kazanılmaz. Manisa Futbol Kulübü olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.