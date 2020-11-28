Lider Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden lider Manisa Futbol Kulübü, yarın en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Mehmet Uysal ve sarı kart cezalısı Nizamettin Çalışkan mücadelede forma giyemeyecek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 7-0 yenilerek turnuvadan elenen Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, "Ligde iyi bir konumdayız. Kupadan üzücü şekilde elendik ancak hedefimiz şampiyonluk" dedi.
- Kaynak: DHA
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