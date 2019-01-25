Lider Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek lider Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmada, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.



Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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