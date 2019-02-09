Son Dakika Haberleri: Lider Medipol Başakşehir'in Galibiyet Serisi Sona Erdi

Lider Medipol Başakşehir'in Galibiyet Serisi Sona Erdi

50 dakika önce

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Lider Medipol Başakşehir'in Galibiyet Serisi Sona Erdi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Erzurum temsilcisi de puanını 18 yaptı.

İstanbul ekibi, bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a yükseltti.

Üç maç sonra puan kaybetti

Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 3 maçı kazanan turuncu-lacivertlilerin bu serisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesiyle sona erdi.

Medipol Başakşehir, ikinci yarıya Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle başlamıştı.

Clichy devam edemedi

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, mücadelenin ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanan ve kenara gelen deneyimli futbolcunun yerine 25. dakikada Joseph Attamah oyuna girdi. Attamah, kalan dakikalarda sol bekte görev yaptı.

Lucescu da maçı izledi

Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.

Lucescu, mücadeleyi yardımcısı Tayfur Havutçu ile izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:56 Kaynak: AA

Mircea Lucescu, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir

Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lider Medipol Başakşehir'in Galibiyet Serisi Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]