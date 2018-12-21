Son Dakika Haberleri: Lider Melikgazi Belediyespor'un Konuğu Develi Belediyespor

Lider Melikgazi Belediyespor'un Konuğu Develi Belediyespor

4 saat önce

Voleybol Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden lider Melikgazi Belediyespor bu hafta sonu ilk yarının son karşılaşmasında şehrimizin diğer temsilcilerinden Develi Belediyespor'u konuk edecek.

Lider Melikgazi Belediyespor'un Konuğu Develi Belediyespor, System.String[]
Voleybol Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden lider Melikgazi Belediyespor bu hafta sonu ilk yarının son karşılaşmasında şehrimizin diğer temsilcilerinden Develi Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma 23 Aralık pazar günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 13.00'de oynanacak.

Ligde geride kalan 7 maçta topladığı 20 puanla lider durumda bulunan Melikgazi Belediyespor 11 puanla 5. sırada bulunan Develi Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Fuat Kalay nezaretinde Keykubat tesislerinde günde tek idman yaparak sürdürüyor. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Melikgazi Belediyespor da tek hedef Develi Belediyespor maçını da kazanarak hem ilk yarıyı lider tamamlamak hem de 6 maçlık galibiyet serisine devam ettirmek.

Kulüp Başkanı Serdar Öztürk yaptığı açıklamada, "Takım olarak iyi bir sezon geçiriyoruz. Artık oturmuş, hedefine odaklanmış bir takımız. Sezon sonunda ligi lider olarak tamamlayarak play-off'a kalmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz ve en önemlisi takım olarak buna inanıyoruz. Develi Belediyespor'da şehrimizin voleybol'a hizmet eden bir diğer temsilcisi. Dostluk ve centilmenliğin ön plana çıkacağı ve seyir zevkinin yüksek olacağına düşündüğümüz bu maçımıza tüm voleybol severleri davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:01 Kaynak: İHA

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