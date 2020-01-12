Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika Spor

Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

24 dakika önce

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçta Gaziantep Adamspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor, System.String[]

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 9.haftasında evinde oynadığı maçta Gaziantep Adamspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor yoluna emin adımlarla ilerliyor.


OSB Spor Salonunda Gaziantep Adamspor'u konuk eden OSB Teknik Koleji Atletikspor, rakibi Gaziantep Adamspor'u ilk sette 25-22, ikinci seti konuk ekip Adamspor 26-24, üçüncü seti OSB Teknik Koleji Atletikspor 25-20 ve son seti ise 25-22 mağlup ederek sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.


26 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 10.haftasında deplasmanda Özel Hatay Doğuş Okulları'na konuk olacak.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin tamamlanmasına 5 maça kala liderliğini sürdürüyor ve kalan haftalarda hata yapmayarak şampiyonluğa ulaşmanın hesabını yapıyor. - KAYSERİ

Gaziantep, Türkiye, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'de ev alarak vatandaşlık kazanan yabancılar arasında İran birinci sırada
Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır

Son Dakika Haberleri
12:22 Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika Spor
12:18 Göztepe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika Spor
12:17 52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı - Son Dakika Spor
12:01 Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika Spor
12:00 Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı - Son Dakika Spor
11:42 Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 12:25:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lider OSB Atletikspor adım adım şampiyonluğa gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]