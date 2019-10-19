Son Dakika Haberleri: Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basket'i farklı geçti!
Son Dakika Spor Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basket'i farklı geçti!

Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basket'i farklı geçti!

1 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Hüseyin Çelik,Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 9, Morgan 7, Triche 19, Taylor 16, Nusret Yıldırım 2, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 7, Onuralp Bitim 24, Kennedy 8, Baye 9, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan 2Sigortam.

Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basket'i farklı geçti!, System.String[]

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Serkan Emlek, Can Mavisu, Hüseyin Çelik,


Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 9, Morgan 7, Triche 19, Taylor 16, Nusret Yıldırım 2, Yunus Emre Sonsırma 2, Semih Erden 7, Onuralp Bitim 24, Kennedy 8, Baye 9, Arca Tülüoğlu, Görkem Doğan 2


Sigortam.net İTÜ Basket: Dillard 13, Cenk Akyol 3, Huff 2, Goodwin 18, Coleby 16, Burak Selen 8, Semih Say, Mehmet Yağmur, Oğulcan Baykan 2, Ramazan Tekin 5, Evrim Berk Özkan


1. Periyot: 30-9


Devre: 60-28


3. Periyot: 84-46


Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Pınar Karşıyaka, Triche'nin sayılarıyla ilk 4 dakikada 8-0 üstünlük sağladı. Morgan'ın da iyi oyunuyla rakibine 20 sayı (25-5) üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-9 önde tamamladı.


İkinci çeyrekte de performansını sürdüren Pınar Karşıyaka, Triche, Taylor ve Baye'nin basketleriyle 28 sayı farkı yakalayıp, devreye de 60-28 önde girdi.


Devre dönüşü sayılar bulup farkı azaltmaya çalışan Sigortam.net İTÜ Basket'e karşılık veren Pınar Karşıyaka, bulduğu sayılarla skoru 69-37'ye getirdi. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotu da 38 sayı farkla 84-46 üstünlükle tamamladı.


Pınar Karşıyaka, son periyotta Taylor, Triche ve Onuralp Bitim'in etkili oyunuyla maçı 105-67 kazandı.


Pınar Karşıyaka bu galibiyetle ligde oynadığı tüm maçları kazanarak puanını 8'e çıkardı.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
Göztepe maçında Başakşehir'e Skrtel hayat verdi Trabzonspor evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup etti Cengiz Ünder'in asker selamı sonrası hocasından açıklama: Futbol ve siyaset aynı yatakta uyumaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 20:00:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lider Pınar Karşıyaka, İTÜ Basket'i farklı geçti!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]