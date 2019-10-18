Son Dakika Haberleri: Lider Pınar Karşıyaka'nın konuğu son sıradaki İTÜ!
Son Dakika Spor Lider Pınar Karşıyaka'nın konuğu son sıradaki İTÜ!

Lider Pınar Karşıyaka'nın konuğu son sıradaki İTÜ!

1 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.15'te yapılacak.

Lider Pınar Karşıyaka'nın konuğu son sıradaki İTÜ!, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.15'te yapılacak.


Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un çekilmesiyle sezona kısa süre kala lige dahil edilen İTÜ, çıktığı 3 maçı da kaybetti.


Bu mücadelenin ardından hafta içinde FIBA Europe Cup E Grubu'ndaki ilk maçta Belçika'da Spirou Basket deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da Genel Menajer Selim Çınar, lige iyi başladıklarını, yollarına kayıpsız devam ederek yarışta avantaj elde etmek istediklerini söyledi.


İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:17 
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