Lider Samsunspor'a havalimanında meşaleli karşılama

Karşılamanın ardından taraftarlar havalimanından ayrılan takım otobüsüne Nuri Asan Tesisleri'ne kadar korna sesleriyle eşlik etti. - SAMSUN

Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, oyuncuların takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Alemin kralı geliyor" " Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma" tezahüratında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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