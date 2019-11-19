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Lider Sivasspor, 3 eksikle Kayserispor'a hazırlanıyor!
6 saat önce
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Emre Kılınç ve Aaron Appindangoye katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36
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