Son Dakika Haberleri: Lider Sivasspor, 3 eksikle Kayserispor'a hazırlanıyor!
Son Dakika Spor Lider Sivasspor, 3 eksikle Kayserispor'a hazırlanıyor! - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor, 3 eksikle Kayserispor'a hazırlanıyor!

6 saat önce

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Lider Sivasspor, 3 eksikle Kayserispor'a hazırlanıyor!, System.String[]

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.


Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.


Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Emre Kılınç ve Aaron Appindangoye katılmadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 
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