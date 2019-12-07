Son Dakika Haberleri: Lider Sivasspor'a 2 gün izin
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Lider Sivasspor'a 2 gün izin

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Sivasspor'da futbolculara 2 gün izin verildi.

Lider Sivasspor'a 2 gün izin, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Sivasspor'da futbolculara 2 gün izin verildi.


Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç golleriyle 3-1 gibi net bir skorla yenen Yiğidolar'a Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından iki günlük izin verildi.


DG Sivasspor, ligin 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Fenerbahçe ile Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelenin hazırlıklarına 10 Aralık Salı günü saat 15.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde başlayacak. - SİVAS

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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