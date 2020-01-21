Lider Sivasspor'a ilçe belediyelerinden destek kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor'a ilçe belediyelerinden destek kampanyası - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor'a ilçe belediyelerinden destek kampanyası

6 saat önce

Sivas'ın 7 ilçesinde belediyeler tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un evinde oynayacağı karşılaşmaları izlemek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırılacak.

Lider Sivasspor'a ilçe belediyelerinden destek kampanyası, System.String[]

Sivas'ın 7 ilçesinde belediyeler tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un evinde oynayacağı karşılaşmaları izlemek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç kaldırılacak.

Koyulhisar Belediyesince başlatılan kampanyaya Suşehri, Zara, Yıldızeli, Gürün, Gemerek ve Şarkışla belediyeleri de dahil oldu.

Koyulhisar Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sivasspor'un başarısından duyulan memnuniyet dile getirilerek, kırmızı-beyazlı takımın maçlarını izlemek isteyen taraftarlar için ücretsiz araç tahsis edileceği bildirildi.

Paylaşımda, "Şampiyonluğa giden bu yolda Koyulhisar Belediyesi olarak bu haftadan itibaren Sivas'ta yapacağımız müsabakalar için ücretsiz araç kaldırıyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Başlatılan kampanyaya Suşehri, Zara, Yıldızeli, Gürün, Gemerek ve Şarkışla belediyelerinden de destek açıklamaları geldi.

Koyulhisar, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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