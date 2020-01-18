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Lider Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
7 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:26 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
İdman, gerçekleştirilen taktik organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.
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