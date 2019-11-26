Son Dakika Haberleri: Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
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Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

6 saat önce

- Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladıSİVAS - Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

- Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

SİVAS - Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Sivasspor yarın yapacağı tek idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:52 Kaynak: İHA
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