Son Dakika Haberleri: Lider Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor!
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Lider Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor!

6 saat önce

Yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Lider Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor!, System.String[]

Yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.


Isınma bölümünün ardından idman, futbolcuların grup halinde pas çalışmasıyla tamamlandı.


Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile milli takımlarının aday kadrosunda yer alan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:07 
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