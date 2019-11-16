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Lider Sivasspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor!
6 saat önce
Yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Isınma bölümünün ardından idman, futbolcuların grup halinde pas çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile milli takımlarının aday kadrosunda yer alan Aaron Appindangoye ile Emre Kılınç katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:07
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