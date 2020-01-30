Lider Sivasspor'da neşeli idman

Süper Lig'in 20. haftasında lider Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmalarla devam etti.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman 1 buçuk saat sürdü. Antrenman koşu ile başladı. Daha sonra açma-germe hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile idmanını sürdürdü. Çalışmalar yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmana sakatlığından dolayı ülkesinde tedavi gören Fernando katılmazken, çalışmalar esnasında futbolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.



Minik öğrencilerden Sivasspor'a ziyaret



Öte yandan idman öncesi Sivas Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Sivasspor'lu futbolcularla bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolculara sevgi selinde bulunan minik öğrenciler, futbolculara çiçek takdim etti. Öğrenciler futbolcularla bir süre futbol oynayıp gönüllerince eğlendi. Ziyaret günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - SİVAS