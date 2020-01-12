Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

6 saat önce

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, devre arası transfer çalışmaları kapsamında, bir stoper ve bir orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, devre arası transfer çalışmaları kapsamında, bir stoper ve bir orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalya'da kısa süren kamp dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Çalımbay, "Çalışma ortamımız gayet iyiydi. Arkadaşların çalışma isteği, arzusu dört dörtlüktü. Hazırlık maçı yaptık, onda da tüm arkadaşlarımızı karışık bir şekilde oynattık." dedi.

Çalımbay, transfer çalışmalarına değinerek, şöyle konuştu:

"Devre arası transfer yapmak çok zordur. Oynayan oyuncuyu almak istersen onun da bonservis ücreti çok oluyor. Çok fazla oyuncu takip ettik ve izledik. Alabileceğimiz bir iki oyuncu oldu, onların da ücreti fazla olduğu için vazgeçtik. Onun için Yasin'i aldık. Kendisiyle de konuştuk. Yasin'in burada çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Çok iyi, oturmuş bir kadromuz var. Gelen oyuncuların çok büyük rekabete girmesi gerekiyor. Bir stoper bir de orta saha oyuncusu almak istiyoruz. Ligin ilk yarısında cezalı ve sakat oyuncumuz olduğu zaman çok sıkıntı yaşamıştık. Bunları ikinci yarıda yaşamak istemiyoruz. Çok iyi oyuncuları bulmaya çalışıyoruz."

Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14 Ocak Salı günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını ve maçı çok önemsediklerini vurgulayarak, "İlk maçta skor ne olursa olsun her şey Malatya'daki ikinci maçta belli olacak. İki devreli bir maç oynayacağız. İyi bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda iyi bir sonuç almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ile yollarını ayıran Abdul Rahman Khalili ile görüşme yaptıklarını da dile getiren Çalımbay, oyuncunun son anda gelmekten vazgeçtiğini söyledi.

Yasin Öztekin antrenmanda

Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapıldı.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı ancak henüz resmi sözleşme imzalamadığı orta saha oyuncusu Yasin Öztekin de kırmızı-beyazlı takımın antrenmanında yer aldı.

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:25 Kaynak: AA
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