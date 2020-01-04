Lider Sivasspor devre arası hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor devre arası hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor devre arası hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısında etkili performans gösteren ve lider olarak tamamlayan Sivasspor, Antalya Belek'te çalışmalarına başladı.

Lider Sivasspor devre arası hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısında etkili performans gösteren ve lider olarak tamamlayan Sivasspor, Antalya Belek'te çalışmalarına başladı.


Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sivasspor, devre arası çalışmaları için Antalya Belek'te antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve istasyon çalışmaları ile başlarken, daha sonra futbolcular takım halinde 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı. Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapan yiğidolar çalışmalarını tamamladı. Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - ANTALYA

Sivasspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:16 Kaynak: İHA
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