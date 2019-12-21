Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Lider Sivasspor, Gençlerbirliği maçına hazır, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.


Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.


Kırmızı-beyazlı ekip, ana bölümde çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.


Öte yandan, Ankara Sivasspor Futbol Okulu öğrencileri, Sivasspor'un antrenmanını izleyerek teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.


Mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:01 
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