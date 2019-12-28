Lider Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Lider Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçın ardından taktik çalışmasıyla idmanı tamamlayarak kampa girdi.

Sakatlığı bulunan Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 14.00'te oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi
Beşiktaş Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu Ankaragücü, 2-0 geriye düştüğü maçta Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
19:04 Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek - Son Dakika Spor
19:00 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
18:57 Cesar Grup Ümraniyespor 1-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor
18:56 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
18:50 Maçın ardından - Son Dakika Spor
17:30 Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:09:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lider Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]