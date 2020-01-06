Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynayarak kampın üçüncü gününü tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki 1,5 saatlik idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Sivas temsilcisi kamp yaptığı otelin tesislerindeki idmanı sağanak altında gerçekleştirdi.

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor , ikinci yarı hazırlıklarını Antalya 'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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