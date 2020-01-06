Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Sivas temsilcisi kamp yaptığı otelin tesislerindeki idmanı sağanak altında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki 1,5 saatlik idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise geniş alan pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynayarak kampın üçüncü gününü tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Antalya, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:57 Kaynak: AA
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