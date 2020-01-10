Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

24 dakika önce

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı üç grup halinde yarım sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Sivasspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayarak Sivas'a dönecek.

Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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