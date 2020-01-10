Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı üç grup halinde yarım sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Sivasspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayarak Sivas'a dönecek.