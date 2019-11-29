Son Dakika Haberleri: Lider Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır! Takımda 2 eksik...
Son Dakika Spor Lider Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır! Takımda 2 eksik... - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır! Takımda 2 eksik...

6 saat önce

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Lider Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır! Takımda 2 eksik..., System.String[]

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Sakatlığı bulunan oyunculardan Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, Barış Yardımcı salonda çalıştı.


Lider Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, yarın saat 15.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak, maçı Cüneyt Çakır yönetecek.


Rıza Çalımbay, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Demir ve sopalarla tesis bastılar
Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok Fatih Terim, Lemina'nın bonservisinin alınmasını istedi Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lider Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır! Takımda 2 eksik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]