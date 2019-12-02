Lider Sivasspor, kupa maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor bugün öğlen tesislerden ayrılarak, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla, İstanbul'a gitti. Kırmızı-beyazlı ekip İstanbul'da kampa girerek maç saatini bekleyecek. Esenler Erokspor ile Sivasspor arasında Esenler Stadyumu'nda yarın saat 18.30'da oynanacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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