Son Dakika › Spor › Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor
Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:09 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.
Açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın son bölümünü çift kale maçla tamamladı.
Antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Emre Kılınç ve Marcelo Goiano takımdan ayrı salonda çalışırken, Fernando ve Arouna Kone idmana katılmadı.
Son Dakika Lionel Messi, antrenmanda Pique ile tartıştı Sergen Yalçın'ın ağır idmanları sonrasında Adem Ljajic'in başı döndü Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi Fenerbahçeli Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson, 5. kez boşandı!