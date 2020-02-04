Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın son bölümünü çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Emre Kılınç ve Marcelo Goiano takımdan ayrı salonda çalışırken, Fernando ve Arouna Kone idmana katılmadı.

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:09 Kaynak: AA
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