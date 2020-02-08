Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son iki maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK'ye 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, ikinci sırada yer alan takipçisi Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Sivas ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Bu sezon iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, rakip filelere 20 gol attı, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta da iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor'da eksikler

Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Isaac Cofie ile sakatlıkları devam eden Arouna Kone ve Petar Skuletic kadroda yer almıyor.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Marcello Goiano ve Fernando Andrade'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.

Başakşehir, Sivasspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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