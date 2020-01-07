Lider Sivasspor tam gaz çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor tam gaz çalışıyor - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor tam gaz çalışıyor

6 saat önce

DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Lider Sivasspor tam gaz çalışıyor, System.String[]

DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde saat 10.30'da başlayan ve 1 saat 30 dakika süren antrenman ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaparak günü tamamladı.


Yiğidolar yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Diğer yandan DG Sivasspor, 11 Ocak Cumartesi günü sabah yapacağı antrenmanın ardından Antalya kampını tamamlayarak Sivas'a dönecek. - SİVAS

Sivasspor, Antalya, Belek, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
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