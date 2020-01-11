Lider Sivasspor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor'un Antalya kampı sona erdi - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor'un Antalya kampı sona erdi

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te 4 Ocak'ta toplanarak 11 Ocak'a kadar hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor, bugün yaptığı son çalışmayla 8 günlük kampı tamamladı.

Lider Sivasspor'un Antalya kampı sona erdi, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te 4 Ocak'ta toplanarak 11 Ocak'a kadar hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor, bugün yaptığı son çalışmayla 8 günlük kampı tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde günde çift antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanan kırmızı-beyazlılar, kamptaki tek hazırlık maçında Almanya temsilcisi Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.


Bugün akşama doğru Antalya Havalimanı'ndan Kayseri'ye uçacak Yiğidolar daha sonra kara yolu ile Sivas'a geçecek.


Yiğidolar yarın saat 15.00'de yapacağı antrenmanla salı günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:32 Kaynak: İHA
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