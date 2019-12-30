Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu! - Son Dakika Spor

Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu!

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kamp için 4 Ocak Cumartesi günü Antalya Belek'te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.

Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, kamp için 4 Ocak Cumartesi günü Antalya Belek'te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.


Sivas ekibi kamptaki tek hazırlık maçında, 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Calista Futbol Center'da Almanya 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaşacak.


Kırmızı-beyazlılar Antalya kampını 11 Ocak'ta tamamlayacak. Takım, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 12 Ocak'ta Sivas'ta kulüp tesislerinde devam edecek.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:55 
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