Son Dakika Haberleri: Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman çift kale maçla devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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