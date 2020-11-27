Lider Somaspor evinde
27.11.2020 10:45
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan Somaspor, yarın Batman Petrolspor'u konuk edecek.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan Somaspor, yarın Batman Petrolspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde 1'inci Grup'ta 6 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Kızılcabölükspor, evinde 1877 Alemdağspor karşısında zincir kırmaya çalışacak. Semt Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. 1'inci Grup'ta 10 maçta yalnız 3 beraberlik alabilen galibiyetsiz son sıradaki Manisaspor da aynı saatte Çankaya Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.
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