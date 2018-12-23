Lider Son İdmanını Yaptı
4 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider kapatan Medipol Başakşehir, son idmanını da bugün yaptı ve 9 günlük izne çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider kapatan Medipol Başakşehir
, son idmanını da bugün yaptı ve 9 günlük izne çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında, dün konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor
deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrılan Medipol Başakşehir, bugün ilk yarının son idmanını yaptı. Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı idmanda takımın diğer oyuncuları ise dinamik ısınma, dar alan oyun ve çift kale maç yaptılar. Ligin ilk devresini 35 puanla lider olarak kapatan Başakşehir, 9 gün izin yapacak ve ikinci yarının hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba
günü başlayacak.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:31 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Bu Sezon Feda Döneminden Bile Kötü
BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1
Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı